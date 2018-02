Auto si scontra con un tir in Austria: morti due 20enni italiani

Due italiani di 20 anni sono morti in un incidente stradale sulla statale del Resia, nel Tirolo austriaco, nel primo mattino del 17 febbraio. Nell’impatto un amico dei due ragazzi presente in auto, anche lui 20enne, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Zams. La macchina su cui viaggiavano i tre, tutti originari di Curon Venosta, in provincia di Bolzano, è andata a sbattere contro un tir. Illeso, ma sotto choc, il camionista di origini rumene.

Morti sul colpo

L'incidente frontale fra il camion e l'auto dei tre ragazzi è avvenuto all'altezza di Tösens, paese che si trova nel distretto di Landeck, a 30 km dal confine con l’Italia. I due ragazzi sono morti sul colpo. La polizia austriaca indaga sulla dinamica dell'incidente.