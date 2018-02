Modella Playboy: ho avuto relazione con Trump. Casa Bianca: fake news

Il presidente americano Donald Trump, nel 2006, avrebbe avuto una relazione durata nove mesi con la modella di Playboy Karen McDougal. A rivelarlo è il New Yorker, che cita un documento scritto dalla donna. Ma la Casa Bianca smentisce tutto e liquida la notizia come una "fake news". La modella, classe 1971, non descrive i dettagli del presunto flirt con Trump al magazine: avrebbe spiegato di non voler violare l'accordo con American Media, che 4 giorni prima delle elezioni le avrebbe pagato 150mila dollari per i diritti sulla storia, che non ha mai pubblicato. Secondo il New Yorker, l'amministratore delegato di American Media descrive Trump come un amico personale.

La Casa Bianca: “Una fake news”

Secca la smentita da parte della Casa Bianca. "È una storia vecchia, una fake news. Il presidente non ha mai avuto una relazione con McDougal". Il New Yorker riporta la storia di McDougal per descrivere le ''transazioni finanziarie e gli accordi legali per nascondere la storia extraconiugale'' del presidente. Nel 2006, infatti, Trump era già sposato con Melania.