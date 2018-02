Cina, ladro lancia mattone contro vetrina ma centra il complice. VIDEO

Speravano di mettere a segno un colpo e invece sono diventati virali. Due ladri sono stati ripresi a Shanghai mentre tentavano di rompere una vetrina con dei mattoni. Anziché sfondare il bersaglio, però, uno degli aspiranti criminali ha centrato il complice in pieno volto, mettendolo ko.

Così il video è diventato virale

La scena, che risale al 14 febbraio, è stata ripresa da una telecamere di sicurezza ed è arrivata su Weibo, un social cinese, per poi essere condivisa anche dalla piattaforma Storyful. In poche ore è diventata virale. Uno dei primi post ad aver diffuso il video (che ha ottenuto oltre 20mila condivisioni) ha sottolineato che "se tutti fossero di livello così basso, la polizia non avrebbe più lavoro".