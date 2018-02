Omaggio al Royal Wedding: zoo Londra chiama Meghan cucciolo di okapi

Milano, incendio in appartamento: 13 intossicati, grave un adolescente

È accaduto in un palazzo in via Cogne, nel quartiere Quarto Oggiaro. Il ragazzino è stato accompagnato all'ospedale Sacco privo di sensi e in arresto cardiaco. Secondo i paramedici del 118 le sue condizioni sono disperate. Forse a originare le fiamme un’esplosione