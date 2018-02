Francia, omicida Maelys confessa: ritrovati resti bimba scomparsa

Roma, si apre voragine in strada: auto precipitano nel vuoto

È accaduto in via Livio Andronico, in zona Balduina. Non si registrano feriti. La Procura di Roma apre un'indagine. Secondo i primi accertamenti sarebbe crollato un costone di un cantiere. Strada chiusa al traffico e due palazzi evacuati a scopo precauzionale