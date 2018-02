Terremoto Taiwan, le vittime sono almeno 4. Si cercano 140 persone

Ex pm in manette: “Così cercava di pilotare inchieste su tangenti Eni”

L’arresto di Giancarlo Longo e di altre 14 persone ha portato alla luce una associazione per delinquere volta a pilotare inchieste. Per l’accusa, l’ex giudice, avrebbe messo a disposizione la sua funzione in cambio di soldi per aiutare i clienti di due avvocati