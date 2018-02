Neve a Parigi, Montmartre trasformata in una pista da sci. VIDEO

I parigini hanno approfittato della nevicata per prendere gli sci e trasformare la collinetta della Basilica del Sacro Cuore a Montmartre in una pista per la discesa libera. Una di queste "sciate" improvvisate è stata immortalata in un video caricato sulla piattaforma Storyful.

Tra divertimento e disagi

Nella immagini girate, un giovane sciatore impegnato in una discesa si guadagna l'approvazione dei presenti: merito anche di un salto impeccabile, concluso ai piedi della Basilica del Sacro Cuore. Ma la neve a Parigi non è stata solo sinonimo di divertimento. Le precipitazioni hanno, infatti, causato disagi nella capitale francese, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico.