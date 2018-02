Super Bowl, la festa tifosi degli Eagles a Philadelphia

Erdogan a Roma, città blindata. Il presidente turco ricevuto dal Papa

Il leader turco è in Italia per una visita istituzionale durante la quale, oltre a Bergoglio, incontrerà il presidente Sergio Mattarella e il premier Paolo Gentiloni. Nella Capitale innalzate le misure di sicurezza, mentre a Venezia parte un sit in di protesta. LE FOTO