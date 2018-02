Seul: "Corea del Nord determinata a migliorare rapporti"

La Corea del Nord invierà una delegazione di alto profilo, guidata da Kim Yong-nam, capo del cerimoniale e presidente de facto, alla cerimonia di apertura di venerdì delle Olimpiadi invernali di PyeongChang. Sarà la carica più alta di sempre a visitare il Sud. Iniziativa accolta con favore dalla presidenza sudcoreana: "Crediamo rifletta la determinazione di migliorare i rapporti Sud-Nord e di fare dei Giochi un successo, e che il Nord abbia mostrato sforzi sinceri per questa conclusione", ha detto il portavoce Kim Eui-kyeom, secondo cui Seul avrà "vari colloqui con la delegazione" di Pyongyang.

Chi è Kim Yong-nam

Kim Yong-nam, 90 anni, ha visto susseguirsi al potere di Pyongyang tutti e tre i leader nordcoreani. È il presidente dell'Assemblea Suprema del Popolo ed è anche colui che si occupa dei rapporti con la diplomazia straniera. A differenza dell’attuale leader di Pyongyang, Kim Jong-un, ha visitato diversi Paesi, tra cui l’Iran nello scorso agosto per partecipare alla cerimonia inaugurale del secondo mandato di Hassan Rouhani e la Russia, nel 2014, per assistere allo spettacolo di apertura delle Olimpiadi invernali di Sochi.

La cerimonia con Pence

Secondo quanto riporta la Bbc, alla cerimonia a PyeongChang Kim Yong-nam si troverà in compagnia del vicepresidente americano Mike Pence e di Fred Warmbier, il padre di Otto Warmbier, lo studente americano incarcerato in Corea del Nord e morto dopo essere stato rilasciato nel giugno 2017.

Nord, Sud e Olimpiadi

Il coinvolgimento di Pyongyang nelle Olimpiadi invernali in Corea del Sud continua a crescere, facendo ben sperare in una distensione tra le due parti del Paese. La Corea del Nord ha proposto di inviare mercoledì il gruppo artistico che terrà concerti a Gangneung e a Seul: l’arrivo avverrà con il traghetto Mangyongbong-92 che ospiterà le 140 persone per il periodo della tournee. Domenica, intanto, la squadra mista di hockey su ghiaccio femminile, formata da atlete di Pyongyang e Seul, ha giocato la sua prima partita amichevole contro la Svezia.