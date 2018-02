Santo Domingo, pensionato italiano ucciso durante una rapina

Alpinismo, Elisabeth Revol racconta il calvario sul Nanga Parbat

La scalatrice è stata tratta in salvo in extremis sulla vetta del Pakistan mentre il suo compagno di cordata ha perso la vita. Nell'intervista all'AFP ha raccontato le allucinazioni e la lotta per sopravvivere durante la discesa. E ha annunicato: "Scalerò ancora"