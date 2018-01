Trump da record: suo discorso su Stato Unione più twittato di sempre

Con 4,5 milioni di tweet, quello di Donald Trump è stato il discorso sullo stato dell'Unione più discusso sul popolare social network. Il precedente record, ha fatto sapere Twitter era di "soli" 2,6 milioni. Risultato che conferma il presidente degli Stati Uniti come un formidabile catalizzatore dell'attenzione. Il dato, però, potrebbe includere anche i tweet postati da bot automatici.

Inserire url del tweet

I momenti più twittati

A suscitare la maggiore attenzione da parte della comunità di Twitter sono stati, in particolare, tre passaggi del discorso. Il primo, il riferimento al dovere di alzarsi orgogliosamente durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Il secondo, raggiunto quando il tycoon ha parlato della proposta di riforma del sistema di immigrazione, che prevede un giro di vite su più fronti: stop alla lotteria dei visti, restringimento della "catena migratoria" al coniuge e ai figli minorenni. Il terzo, infine, il riferimento alla banda criminale di origine latino-americana Mara Salvatrucha (MS-13).

La prima volta live su Twitter

Trump è uno dei personaggi più popolari di Twitter, anche perché molto spesso comunica attraverso il suo profilo social le proprie scelte politiche. Quello del 2018 è stato il primo discorso sullo State of Union, mai trasmesso in diretta Twitter, una prima volta che la società non ha mancato di sottolineare poche ore prima del live attraverso un video nel quale sono messi in fila i progressi della tecnologia che hanno accompagnato, nella storia, questo importante appuntamento politico.