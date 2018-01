Usa, arriva la "Putin-list" con 210 nomi: c'è anche Abramovich

Elezioni, ecco i candidati di Forza Italia per il Parlamento

In lista ci sono fedelissimi di Berlusconi come Brunetta e Ghedini e novità come Claudio Lotito, Adriano Galliani e l’atleta paralimpica Giusy Versace. Presenti anche Sandra Lonardo e il giornalista Giorgio Mulè. Fuori Razzi. In Puglia correrà Domenico Scilipoti