Olanda, furto di bici da 100mila euro ripreso dalle telecamere

Un furto di biciclette da un negozio per un valore complessivo di 100mila euro. Il tutto ripreso dalle telecamere interne, come mostra il video ripreso anche da Storyful. A farne le spese è stato il De Tweewieler, punto vendita della città olandese di Udenhout, a 30 chilometri da Eindhoven. Le immagini della videosorveglianza mostrano i ladri salire e scendere le scale più volte, nonostante fosse scattato l’allarme, per portare via tra le 25 e le 30 bici, dopo aver forzato la porta d'ingresso con un piede di porco. Il negozio ha chiesto su Facebook un aiuto nel rintracciare i ladri, che hanno colpito nella notte del 23 gennaio.

Ladri fuggiti con un furgoncino bianco



I ladri sapevano dove colpire, si legge sul sito olandese Bd, perché sono andati subito al piano di sopra dove si trovano le bici più costose, che possono raggiungere prezzi tra i 6mila e i 7mila euro. Sono state otto telecamere a filmare tutto, ma i ladri erano vestiti completamente di nero e indossavano anche dei cappucci dello stesso colore. Le biciclette sono state poi caricate su un furgoncino bianco e portate via.