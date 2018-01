Trump a Davos: "America First non vuol dire America da sola"

"Venite in America. Io credo nell'America e la metterò sempre al primo posto. Ma non significa 'America alone', "America da sola". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump nel suo intervento a Davos in occasione del World Economic Forum. Trump prova a rassicurare dopo le recenti preoccupazioni per la tendenza a politiche protezionistiche mostrata dagli Stati Uniti: "L' America è aperta alle imprese ed è tornata ancora una volta competitiva". E poi ha assicurato: "Quando gli Stati Uniti crescono, cresce tutto il mondo". Draghi: "Diversi membri Consiglio Bce preoccupati per politiche Usa"

"Commercio giusto e reciproco"

Il discorso di Trump ruota attorno al concetto di un sistema commerciale "equo": "Ripristineremo l'integrità del sistema commerciale", dice il presidente degli Stati Uniti, "solo insistendo su un commercio giusto e reciproco possiamo creare un sistema che funziona non solo per gli Usa ma per tutti i Paesi. Gli Stati Uniti non tollereranno più pratiche scorrette nel commercio internazionale". E poi un invito ai leader degli altri Paesi a "proteggere gli interessi dei loro cittadini come lo facciamo noi". Trump aveva esordito definendo un "privilegio stare qui tra leader della diplomazia e della politica. Sono qui per rappresentare gli interessi degli americani e per offrire un'amicizia nel costruire un mondo migliore".

"Usa in crescita, creati 7mila miliardi di dollari in Borsa"



Il presidente americano ha difeso poi le sue politiche interne: "L' America sta di nuovo vedendo una forte crescita, in Borsa si sono creati 7mila miliardi di dollari dalla mia elezione". Con la riforma fiscale, dice Trump, "abbiamo realizzato un sogno che un sacco di persone avevano da anni", aggiungendo che i redditi medi delle famiglie aumenteranno di 4mila dollari. Poi il confronto con gli avversari democratici: "Se avessero vinto i miei oppositori invece di un rialzo del 50% avremmo avuto un ribasso vicino al 50%, posso dirlo essendo un businessman".

Regole immigrazione Usa ferme al passato

Ma Trump ha colto l'occasione anche per tornare sul tema dei migranti. Il sistema che regola l'immigrazione negli Usa "è fermo al passato", ha spiegato, e d'ora in poi chi entra nel Paese verrà selezionato in base alla sua capacità di contribuire al benessere economico degli Usa.

