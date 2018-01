Germania, quinte nozze per l'ex cancelliere Schroeder

L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder è pronto a dire sì per la quinta volta. Il 73enne ha annunciato che sposerà a fine anno la traduttrice sudcoreana Kim So-yeon, di 26 anni più giovane di lui.

Le nozze

"Ho già incontrato la sua famiglia. Il matrimonio avverrà probabilmente in autunno, il luogo e la data esatta saranno decisi più avanti", ha spiegato in conferenza stampa a Seoul Schroeder, che ha anche posato con la fidanzata per qualche foto di rito. La futura sposa, Kim So-yeon, ha 47 anni, è una rappresentante sudcoreana dell’Agenzia per lo sviluppo economico della Renania settentrionale-Westfalia e lavora per l’ex cancelliere come traduttrice. La relazione tra i due è venuta alla luce nello scorso settembre, quando Doris Schroeder Kopf, quarta moglie di Schroeder, spiegò durante il suo processo di divorzio che Kim aveva avuto un ruolo nella separazione. L’ex leader della Germania ha tuttavia sempre negato tale affermazione.

I precedenti matrimoni

Gerhard Schroeder è stato cancelliere della Germania dal 1998 al 2005. La sua tormentata vita sentimentale e i quattro matrimoni gli sono valsi il soprannome di "Audi Man", con ironico riferimento ai quattro anelli che campeggiano sul logo della casa automobilistica. Il primo sì dell’ex leader tedesco risale al 1968, anno in cui convolò a nozze con Eva Schubach. A pochi mesi dal primo divorzio, nel 1972, Schroeder si sposò con Anne Taschenmacher, alla quale rimase legato fino al 1984. Il terzo matrimonio con Hiltrud Hampel durò dal 1984 al 1987, mentre l’ultimo, quello con Doris Kopf, è terminato nel 2016 dopo nove anni.