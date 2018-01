Afghanistan, attaccata sede Save the Children: un morto e 15 feriti

Un commando ha attaccato la sede della Ong Save the Children a Jalalabad City, nell'est dell'Afghanistan. Il bilancio, secondo l'agenzia di stampa Pajhwok, sarebbe di un soldato morto e 15 feriti. I Talebani hanno negato qualsiasi coinvolgimento nell'attentato.

La dinamica dell'attacco

Secondo fonti ufficiali, un kamikaze si è fatto saltare in aria a bordo di una vettura imbottita di esplosivo intorno alle 9.10 del mattino ora locale del 24 gennaio (circa le 5.40 in Italia) all'ingresso dell'edificio che ospita l'organizzazione, permettendo a un numero imprecisato di uomini armati di penetrare all'interno. Nelle ore immediatamente successive si sono rincorse voci che non hanno poi trovato conferma, riguardo alla morte di alcuni membri del commando, con altri che si sarebbero invece trincerati al terzo piano dell'edificio, dove sarebbe stato bloccato un numero imprecisato di dipendenti di Save the Children.

Panico e bambini in fuga



In alcune immagini dell'emittente “Tolo News”, caricate su Twitter, si sentono distintamente gli spari provenienti dalla zona dell'attacco. Una delle persone ricoverate ha parlato di “un'enorme esplosione”, e altri testimoni oculari riferiscono di scene di panico, auto in fiamme (almeno due della stessa Ong) e bambini in fuga: si tratta degli alunni di una scuola privata che si trova vicino alla sede di Save the Children.

La reazione dell'Ong



"Siamo devastati dalla notizia dell’attacco all’ufficio di Save the Children", ha fatto sapere in un comunicato l'Ong coinvolta, che ha poi sottolineato di avere ancora aggiornamenti frammentari sull'accaduto: "La nostra prima preoccupazione è la sicurezza del nostro staff. Siamo in attesa di ricevere ulteriori informazioni dal nostro team e, considerando che la situazione è ancora in fase di evoluzione, non siamo al momento in grado di fornire ulteriori informazioni". Save the Children lavora in Afghanistan dal 1976, in 16 delle 34 province del Paese, dove realizza progetti per la protezione dell'infanzia, di educazione, salute e nutrizione e interventi per contrastare e prevenire la povertà delle famiglie e dei bambini e di risposta alle emergenze, grazie ai quali vengono raggiunti oltre 700mila minori.

I Talebani: “Nessuna responsabilità”

L'attacco, non ancora rivendicato, arriva a quattro giorni da quello firmato dai Talebani, che hanno colpito un hotel internazionale a Kabul. Gli stessi Talebani, però, sostengono di non avere alcuna responsabilità in questo nuovo attentato, come scrive via Twitter il portavoce Zabihullah Mujahid: “Attacco odierno nella città di Jalalabad: nulla a che vedere con i mujaheddin dell'emirato islamico”. Negli ultimi due anni, la situazione della sicurezza in Afghanistan si è notevolmente deteriorata, e i gruppi terroristici scelgono spesso tra i loro obiettivi le organizzazioni non governative.

Data ultima modifica 24 gennaio 2018 ore 10:00