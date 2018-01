Seggiovia in balìa del vento: la cabina oscilla paurosamente. VIDEO

Forti raffiche di vento hanno imperversato in alcune regioni della Svizzera nei giorni scorsi. A causa delle avverse condizioni metereologiche, molte stazioni sciistiche sono rimaste chiuse, ma ciò non ha impedito a turisti e curiosi di immortalare gli effetti della bufera, come mostra un video caricato nelle ultime ore su Storyful.

La bufera



Anche Verbier, piccolo villaggio alpino nel Canton Vallese, è stato scosso da violenti turbini di vento e neve. Una vera e propria bufera si è abbattuta sulla città il 17 gennaio: le forti raffiche di vento hanno fatto oscillare pericolosamente anche la seggiovia di una stazione sciistica. Ad immortalare il dondolìo di una delle cabine dell’impianto, è stato Ben Clarke, che ha successivamente condiviso il filmato su Storyful.

Il video

Il filmato, che dura pochi secondi, mostra la violenza con cui la bufera scuote una cabina della seggiovia: quasi impossibile da distinguere nel turbine di neve, la piccola costruzione oscilla davanti agli occhi increduli del reporter, che sta riprendendo il curioso episodio da un’altra cabina poco distante.