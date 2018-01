La Corea del Nord invierà anche un'orchestra alle Olimpiadi invernali

La Corea del Nord invierà l'orchestra Samjiyon in Corea del Sud alle Olimpiadi di Pyeongchang. Ben 140 elementi si esibiranno in concerti a Seul e in una località 240 chilometri a est della capitale, che ospiterà alcune gare dei Giochi che inizieranno il 9 febbraio. Lo conferma il ministero sud-coreano per l'Unificazione delle due Coree. I dettagli sulla presenza dell'orchestra devono ancora essere discussi da entrambe le parti, spiega un comunicato congiunto delle due delegazioni che si sono incontrate oggi nel villaggio di confine di Panmunjom . Neppure viene menzionata invece, la partecipazione della band femminile Moranbong, molto popolare in Corea del Nord, che esegue canzoni patriottiche e di elogio al leader Kim Jong-un

Accordo per una squadra di hockey congiunta

E' scaturita invece un'intesa tra i delegati delle due Coree, per discutere in linea di principio, la creazione per la prima volta in assoluto di una squadra di hockey femminile composta da membri del Nord e del Sud del Paese, la proposta deve comunque ancora essere rivista e approvata dal Comitato Internazionale Olimpico.