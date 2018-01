Crollo nell'edificio della Borsa di Giacarta: decine di feriti

Crollo di una struttura, forse una balconata interna, nella sede della Borsa di Giacarta. Lo riportano i media internazionali. Dei feriti, almeno 28 sono stati portati in un ospedale della capitale indonesiana, come ha fatto sapere un portavoce della stessa struttura ospedaliera. L'edificio è stato evacuato dalle autorità. Il direttore della piazza azionaria, Alpino Kianjaya, per il momento non ha rilasciato commenti.

Il crollo al secondo piano

Secondo Reuters, che cita un impiegato della struttura, a collassare sarebbe stato il secondo piano dell’edificio. Sul luogo ci sarebbe anche la polizia che sta procedendo a isolare l’area. Anche la Cnn, che cita il capo delle relazioni internazionali della Borsa, scrive che a crollare è stato il secondo piano della Tower Two, intorno alle 12.30 ora locale.

Il tweet del corrispondente della Abc Adam Harvey

