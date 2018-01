Terremoto di magnitudo 7.1 in Perù: almeno 2 morti e decine di feriti

Berlusconi: "M5S setta populista". Di Maio: "Triplicheremo i seggi"

Il leader di Forza Italia annuncia: "Sono ancora qui perché c'è bisogno di me: pentastellati pericolosi come i post comunisti nel '94". Salvini chiude a governi di larghe intese. Intanto il ministro Calenda scende in campo accanto a Gori in Lombardia