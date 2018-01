"Corona pesante e carrozza scomoda", la regina Elisabetta ricorda

La regina Elisabetta ha concesso un’intervista per un documentario della Bbc, nel quale racconta il 2 giugno del 1953, il giorno in cui all’età di 27 anni venne incornata. Dalla paura di indossare la corona allo "scomodo" viaggio in carrozza, Elisabetta II, come racconta il Guardian che ha avuto modo di vedere in anteprima il documentario, si è concessa alle telecamere in una veste inedita. "Ricordo il momento in cui ero sul tappeto dell'Abbazia di Westminster e non riuscivo a muovermi affatto", ha rivelato la regina raccontando quanto fosse difficile muoversi con disinvoltura all’interno dell’abito cerimoniale, ricamato con perle e filo d'oro e argento, indossato in occasione dell’incoronazione. Il principe Harry presenta Meghan Markle alla regina Elisabetta

La scomodità della carrozza

Un altro ricordo legato a quel giorno è quello del viaggio da Buckingham Palace all'abbazia di Westminster all’interno della carrozza dorata usata per la sua incoronazione, che Elisabetta definisce "tutt’altro che comoda". Era "orribile", ha dichiarato durante l’intervista realizzata dal corrispondente reale Alastair Bruce, "non è fatta per viaggiarci".

Il "peso" della corona

Del 2 giugno del 1953, Elisabetta ricorda anche il peso tutt’altro che metaforico della corona. L'Imperial State Crown, ornata da 2.868 diamanti, 17 zaffiri, 11 smeraldi e centinaia di perle e altre pietre preziose, pesa ben 1,3 chilogrammi e risulta essere piuttosto impegnativa da indossare. Realizzata per l'incoronazione nel 1937 di re Giorgio VI, padre di Elisabetta, dopo essere passata alla figlia è stata indossata dalla regina, come da tradizione, per le cerimonie di apertura del Parlamento. "Fortunatamente, mio padre ed io abbiamo la testa simile", ha commentato la sovrana spiegando però che, quando la si indossa, "non si può guardare in basso per leggere il discorso, bisogna tenere il foglio in alto. Perché se guardi in basso, ti si rompe il collo e la corona cade". Il documentario, che si intitola 'The Coronation', andrà in onda domenica.