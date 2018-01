Sisma di magnitudo 7.6 al largo dei Caraibi, rientra l'allerta tsunami

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.6 della Scala Richter è stata avvertita nel Mar dei Caraibi e, nelle ore successive è stata diramata un'allerta tsunami, poi però fortunatamente revocata, per Honduras, isole Cayman, Belize, Giamaica, Messico e Cuba.

Lievi danni in Honduras

Danni non gravi ad alcune strutture si sono verificati sulla costa nordest dell'Honduras: crepe negli edifici sono apparse in particolare nel nord dei dipartimenti settentrionali di Colon e Atlantida e nel nordest di quello di Olancho. Alcune persone nella capitale Tegucigalpa hanno detto di non aver addirittura neanche avvertito la scossa. Non si hanno invece al momento segnalazioni di danni a persone o cose in Messico.