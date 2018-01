Meghan Markle ha cancellato i suoi account sui social network

Meghan Markle non è più presente sui social network. La futura moglie del principe Harry ha chiuso i suoi profili su Facebook, Instagram e Twitter, adeguandosi alle politiche della Royal Family: nessun membro della famiglia reale possiede infatti un account personale sui social media. Già lo scorso aprile, l’attrice statunitense aveva cancellato il suo blog personale “The Tig”.

L'addio ai social

“Miss Markle è grata a tutti quelli che l’hanno seguita sui social media nel corso degli anni. Tuttavia, dal momento che non li usava da un po’ di tempo, ha deciso di chiuderli”, ha fatto sapere una fonte citata dal magazine People. L’ultimo post su Instagram di Meghan Markle risaliva infatti allo scorso aprile, ed è un addio al suo blog “The Tig”. Prima del fidanzamento ufficiale con il principe Harry, l’attrice era tuttavia piuttosto attiva sui social network, dove condivideva spesso scatti di viaggi o dei suoi animali domestici. I suoi account Instagram e Twitter contavano rispettivamente circa 1,9 milioni e 350mila followers mentre la sua pagina Facebook era a quota 800mila like.

La Royal Family sui social

L’addio della futura moglie del principe Harry al mondo dei social era comunque nell’aria: è regola non scritta che i membri della famiglia reale non abbiano un account privato sui social network. La presenza dei reali inglesi sul web si limita a tre profili istituzionali, The Royal Family, Clarence House e Kensington Palace, presenti su Facebook, Instagram e Twitter. Attraverso questi canali sono diramate le notizie più importanti che riguardano, rispettivamente, la Regina, Carlo e Camilla o Kate e William con la loro famiglia: sul profilo Twitter di Kensington Palace sono ad esempio apparse le foto del primo giorno di scuola dei piccoli George e Charlotte.