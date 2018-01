Molestie, Weinstein schiaffeggiato in un ristorante in Arizona

Harvey Weinstein è stato aggredito in un ristorante di Scottsdale, in Arizona, dove stava cenando in compagnia di un "coach" del centro di riabilitazione in cui da mesi è in cura. Un cliente ha insultato il produttore cinematografico per via delle molestie sessuali di cui è accusato. L’uomo, forse ubriaco, ha cercato anche di prendere a sberle Weinstein. Una persona ha filmato l'episodio con lo smartphone e ha chiesto a Weinstein se volesse sporgere denuncia, ma l'ex capo di Miramax ha rifiutato e ha lasciato il locale. Caso Weinstein, da Asia Argento ad Angelina Jolie: tutte le denunce

Il caso Weinstein e le accuse di molestie

Il "caso Weinstein" ha scosso l’intera Hollywood, nell'autunno del 2017, quando diverse attrici - tra cui star del calibro di Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow - avevano iniziato a rivelare di essere state vittima di molestie da parte del famoso produttore. Dopo le rivelazioni, Weinstein ha dovuto abbandonare i suoi incarichi ed è stato lasciato anche dalla moglie, Georgina Rose .