California, sarà vietata la marijuana al festival Coachella

Stop all'uso di marijuana al Festival Coachella. La celebre manifestazione musicale (e non solo) che si tiene alla fine di aprile negli Empire Polo Fields di Indio, in California, ha deciso di vietare l'uso della droga leggera andando contro alla nuova legge dello stato che l'ha appena liberalizzata (dal primo gennaio del 2018). Ogni amministrazione locale, infatti, può decidere l'atteggiamento da adottare in materia.

Le informazioni sul sito del Coachella

Gli organizzatori del "Coachella Valley Music and Arts Festival", rispondendo alle domande dei lettori, hanno spiegato che, siccome l'area su cui si organizza il Coachella è privata, ci sono regole a cui si deve sottostare: “Mi dispiace ma la marijuana e i suoi derivati non sono ammessi nel luogo dell'evento, anche nel 2018 e negli anni successivi. Se cambierà qualcosa vi faremo sapere subito”.

Il festival Coachella 2018, la line up

L'edizione di quest'anno si terrà come sempre nel mese di aprile negli Empire Polo Fields di Indio, in California. L'evento è organizzato su due weekend, il primo dal 13 al 15 aprile e il secondo dal 20 al 22. La line up di questa edizione prevede artisti del calibro di The Weeknd, Beyoncé ed Eminem. Altri nomi si stanno aggiungendo, tra gli altri quelli di St. Vincent, The War on Drugs, David Byrne, Alt-J and Odesza.