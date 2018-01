Regno Unito, primo giorno di scuola per la principessa Charlotte

Con il nuovo anno è arrivato il momento di andare a scuola per la principessa Charlotte. Le foto della secondogenita del principe William e di sua moglie Kate Middleton sono state pubblicate dal profilo twitter ufficiale della famiglia reale (Kensington Palace). Negli scatti la sorellina di George indossa un cappottino rosso bordeaux, scarpe in tinta, sciarpa e zaino rosa confetto.

Fotografata dalla mamma Kate

La principessa Charlotte l’8 gennaio ha trascorso il suo primo giorno alla Willcocks Nursery School. Ad immortalare il momento è stata la mamma Kate Middleton che, prima di portare la piccola a scuola, ha fotografato la sorellina di George sorridente sulle scale della residenza di Kensington Palace. Nata il 2 maggio 2015, Charlotte di Cambridge ha due anni ed è quarta nella linea di successione alla regina Elisabetta II, dopo suo nonno paterno, suo padre e suo fratello.

Scuola da 3.400 euro a trimestre

La secondogenita del principe William frequenterà il tempo pieno alla scuola materna Willcocks Nursery School, che costa 3mila sterline, circa 3.400 euro, a trimestre e si trova a Londra nel quartiere di Kensington. Come per le uscite pubbliche del fratellino più grande, ogni occasione è buona per la stampa britannica per 'ricostruire' l’outfit dei piccoli pargoli reali. Così, secondo il tabloid Daily Mail, il capottino indossato da Charlotte sarebbe firmato 'Amaia Kids' e costerebbe 120 sterline, circa 136 euro.