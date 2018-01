Massachusetts, spettacolari immagini del drone sull'oceano ghiacciato

L’eccezionale ondata di maltempo che ha coinvolto gli Usa facendo scendere in alcune zone la temperatura anche oltre 20 gradi sotto lo zero ha ghiacciato anche l'oceano in alcune spiagge del Massachusetts. Scenari insoliti immortalati da un residente grazie a un drone che ha girato spettacolari immagini. Il video, ripreso da Storyful, ha ottenuto più di 300 mila visualizzazioni in un solo giorno. “Ciclone bomba”, gelo sul Nord America: oggi previsto miglioramento