Maltempo Usa, anatre pattinano sul ghiaccio in Georgia. VIDEO

Finmeccanica, Orsi e Spagnolini assolti nel processo d'appello "bis"

I due ex dirigenti erano accusati di corruzione internazionale per presunte tangenti a funzionari indiani, per far ottenere ad AgustaWestland, controllata dell'azienda, una commessa da 556 milioni di euro per 12 elicotteri. I giudici: "Non ci sono prove sufficienti"