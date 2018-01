Regno Unito, pub aperti più a lungo per le nozze di Harry e Meghan

Il 18 e il 19 maggio, tutti i sudditi britannici avranno la possibilità di brindare alla felicità del principe Harry e della futura moglie Meghan Markle. Il governo del Regno Unito, infatti, ha avviato una consultazione pubblica per estendere l'orario di apertura dei pub per il 'royal wedding'. Un provvedimento simile è già stato adottato per le nozze di William e Kate nel 2011 e in occasione dei 90 anni della regina Elisabetta II nel 2016.

Occasione storica

La consultazione pubblica durerà quattro giorni e avrà l’obiettivo di estendere fino all’una l'autorizzazione a vendere alcolici per venerdì 18 e sabato 19 maggio. Nel Regno Unito l’apertura dei pub è specifica per ogni locale a seconda della licenza ottenuta dalle autorità. "Vogliamo permettere a tutti di vivere al meglio questa occasione storica", ha dichiarato il ministro dell'Interno Amber Rudd, secondo la quale il matrimonio tra Harry e Meghan è "un’occasione speciale per il Paese". Se il provvedimento dovesse essere approvato, i britannici non potranno comunque alzare troppo il gomito venerdì 18 perché, a differenza di quanto accadde per il matrimonio del principe William nel 2011, il 19 maggio è stato negato il giorno di ferie.