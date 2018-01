Egitto, balenottera di 12 metri senza vita sulla spiaggia

Il corpo di una balenottera è stato rinvenuto su una spiaggia di Alessandria, seconda città d'Egitto, affacciata sul Mar Mediterraneo, la mattina di domenica 7 gennaio.

Una femmina lunga 12 metri

L'esemplare in questione è quello di una femmina tra i 7 e gli 8 anni di balenottera comune (Balaenoptera physalus), bianca e nera e lunga circa 12 metri. Nel video, caricato su Youtube e ripreso da Storyful, si vede il corpo senza vita del cetaceo, con ferite evidenti, spiaggiato a Roshdy beach. Ben visibili nelle immagini anche i fanoni, i tipici “denti” di questi mammiferi acquatici. Secondo quanto riportano i media egiziani, tra cui il sito online "Al-Ahram", la balenottera potrebbe essere entrata nel Mediterraneo attraverso lo Stretto di Gibilterra, lasciando il suo habitat naturale – l'Oceano Atlantico – forse a a causa di una tempesta marina.

Balenottere in via di estinzione

Il dipartimento di sicurezza e la protezione civile di Alessandria d'Egitto, dopo aver esaminato il corpo del cetaceo sulla spiaggia, lo consegneranno all'Istituto nazionale di Oceanografia. La balenottera è una specie in via di estinzione e non pericolosa per l'uomo che abita in particolare nelle acque del nord degli Oceani Atlantico e Pacifico, anche se alcuni tipi vivono anche nel Mediterraneo. Capita che questi mammiferi vengano trascinati a riva dalle correnti quando sono malati o feriti, in quanto non hanno più la forza di nuotare controcorrente.