Egitto, precipita mongolfiera a Luxor: un morto e diversi feriti

Una mongolfiera che trasportava alcuni turisti è precipitata in Egitto presso la città meridionale di Luxor, provocando la morte di un cittadino sudafricano, mentre almeno 12 persone sono rimaste ferite non in modo grave. La mongolfiera trasportava almeno 20 turisti, nessun italiano a bordo. Secondo i media egiziani, che citano fonti governative, l'incidente è stato causato da forti venti che hanno travolto la mongolfiera, che volava nel sito dell'antica Tebe sopra i templi e le tombe dei faraoni. Egitto, mongolfiera esplode su Luxor: diversi morti

Divieto di volare sopra i 2mila metri

Non è la prima volta che a Luxor accade un incidente che coinvolge turisti stranieri a bordo di palloni aerostatici. Nel 2013, 19 visitatori stranieri morirono per l'incendio di una mongolfiera. Nel 2016, l'Egitto sospese temporaneamente tali voli dopo che 22 turisti cinesi riportarono lievi ferite a seguito di un atterraggio di emergenza. Da allora, le gite in mongolfiera sono monitorate da telecamere e sussiste il divieto di volare sopra i 2.000 metri.