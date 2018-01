India, comandante e copilota litigano e lasciano guida a uno steward

Tragedia sfiorata per un aereo della compagnia indiana Jet Airways che, l’1 gennaio, volava da Londra a Mumbai con 324 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio a bordo. A mettere in pericolo i viaggiatori è stata una lite tra la comandante del Boeing 777 e il copilota. I due, come riporta anche il Times of India, hanno avuto un diverbio e il copilota ha schiaffeggiato la donna al comando del volo che, in lacrime, ha abbandonato la cabina di pilotaggio. A quel punto il copilota l’ha seguita lasciando così incustodita la zona di pilotaggio dell’aereo e affidando i comandi a uno steward. Dopo un breve chiarimento i due sono rientrati e il Boeing è atterrato all'aeroporto internazionale Indira Gandhi della capitale indiana, senza problemi.

Aperta inchiesta e intimato stop per i due piloti

Un portavoce di Jet Airways ha commentato così l'accaduto: "C'è stato un malinteso fra i membri dell'equipaggio in cabina, ma comunque lo stesso è stato risolto rapidamente in modo amichevole". La lite, però, ha già avuto delle conseguenze. La Direzione generale dell'aviazione civile (Dgca) indiana, infatti, ha aperto un’inchiesta sull'accaduto. Ha inoltre intimato uno stop professionale per entrambi i piloti fino a che non si avranno i risultati dell’inchiesta e ha sospeso la licenza di volo del copilota.