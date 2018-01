Casa Bianca, vietato l'utilizzo di cellulari personali nella West Wing

Nell'ala ovest della Casa Bianca, la celebre "West Wing", non sarà più possibile, per "motivi di sicurezza", introdurre i cellulari personali. Lo ha reso noto la portavoce Sarah Huckabee Sanders annunciando che il provvedimento diventerà effettivo la prossima settimana e sarà valido sia per i membri dello staff che per gli ospiti che entreranno nell'edificio, all'interno del quale hanno sede gli uffici del presidente degli Stati Uniti. Sanders ha spiegato che l'amministrazione Trump considera "la sicurezza e l'integrità dei sistemi tecnologici della Casa Bianca una priorità assoluta". Lavori in corso alla Casa Bianca, è tempo di ristrutturazioni. FOTO

Malumore tra i membri dello staff

Il divieto è stato voluto dal capo dello staff della Casa Bianca, John Kelly, che ha espresso diversi timori sul livello di sicurezza della struttura. Nei scorsi mesi, il presidente Donald Trump si è ripetutamente lamentato per le fughe di notizie durante la sua amministrazione, ma alcuni membri dello staff, sentiti da Bloomberg, negano che il provvedimento possa essere collegato a queste preoccupazioni. Il divieto, stando a quanto rivela la stampa statunitense, ha suscitato malumore tra coloro che lavorano nella West Wing, che temono di non riuscire a restare in contatto con le famiglie mentre lavorano all'interno della Casa Bianca. "Lo staff – ha spiegato Sarah Huckabee Sanders – potrà condurre la sua attività con gli apparecchi governativi e continuare a lavorare duro per conto del popolo americano".