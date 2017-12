Ucraina, uomo armato barricato con ostaggi in ufficio poste a Kharkiv

Un uomo armato, con indosso una maschera, si è barricato in un ufficio postale vicino alla stazione della metropolitana Kyivska a Kharkiv, in Ucraina, prendendo in ostaggio 11 persone. Diverse ore dopo avrebbe liberato alcuni di loro. Il capo della polizia nazionale regionale, Oleh Bekh, in un primo momento ha comunicato all’agenzia Interfax: "Nove adulti e due bambini sono tenuti in ostaggio lì. Per ora non ci sono richieste, non ha richiesto nulla, a questo punto stiamo cercando di contattarlo", ha detto Bekh. Le strade sono state bloccate intorno al luogo dell'incidente.

Fonti polizia, liberati alcuni ostaggi, anche i bimbi

Dopo alcune ore, almeno 5 degli ostaggi sono stati liberati, secondo quanto riporta Interfax. "Alcuni ostaggi, compresi tre donne e due bambini, sono stati liberati", ha detto una fonte di polizia all'agenzia russa.

Data ultima modifica 30 dicembre 2017 ore 18:26