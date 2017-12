Incendio a New York, a fuoco palazzina nel Bronx: almeno 12 morti

Sono almeno 12 le vittime di un incendio divampato in un edificio residenziale di cinque piani a New York, nel quartiere di Little Italy al Bronx, proprio accanto al celebre zoo. Anche un neonato di un anno ha perso la vita tra le fiamme. Più di una decina i feriti, di cui quattro ricoverati in gravi condizioni. Questo bilancio rende questo rogo il peggiore e più grave in città degli ultimi 25 anni.

La ricostruzione

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sono divampate al primo piano e si sono velocemente propagate all'intero edificio anche grazie al forte vento. Le cause della tragedia sono ancora da chiarire.

Ecco un'altra immagine dei soccorritori nel palazzo in fiamme al Bronx:

Incendio di portata storica

Il Sindaco Bill De Blasio si è recato sul luogo dell'incendio: "Sono spiacente di comunicare che 12 newyorchesi sono morti", ha detto mentre i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. I residenti evacuati sono stati sistemati in una scuola nelle vicinanze dove è stato allestito un centro di accoglienza. La prima chiamata d'emergenza è arrivata poco prima delle 19:00 ora locale e sul luogo sono accorsi 170 vigili del fuoco. Il commissario dei vigili del fuoco, Daniel Nigro, ha definito l'incendio "di portata storica" per numero delle vittime. Uno dei peggiori incendi della storia recente si era verificato sempre nel Bronx nel marzo del 2007: persero la vita 9 bambini ed un adulto. Sempre nel Bronx a New York nel 1990 le fiamme avvolsero l'Happy Land Social Club uccidendo 87 persone.