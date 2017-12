Alce Nero sarà santo, primo Sioux della storia

Via libera dai vescovi statunitensi: comincia il processo di beatificazione per Black Elk (Alce Nero), che sarà dunque il primo santo Sioux della storia della Chiesa cattolica.

Il processo di beatificazione

Questo l'impegno preso dalla conferenza episcopale statunitense, che durante l'ultimo incontro a Baltimora, nel Maryland, ha approvato l'avvio del processo di beatificazione richiesto dalla diocesi di Rapid City, in Sud Dakota. Un processo che, in caso di conclusione favorevole, vedrà il leggendario capo pellerossa – considerato il leader più influente degli indiani nel XX secolo – innalzato agli onori degli altari: primo Sioux, appunto, nonché uno dei pochi nativi nord-americani. Prima di lui, nell'ottobre del 2012 – come ricordato anche dall'Ansa – era stato Benedetto XVI a canonizzare Kateri Tekakwitha (1656-1680), patrona del Canada e “amerinda”.

Chi è Alce Nero e le sue “visioni”

Secondo quanto riporta History Channel, da bambino Alce Nero combatté contro il generale Custer a Little Horn. In seguito, girò il mondo (tra cui Europa e Italia) con Buffalo Bill e vide gli orrori del massacro dei Sioux a Wounded Knee (qui il viaggio dell'inviata di Sky TG24 Liliana Faccioli Pintozzi tra i Sioux, in occasione delle ultime elezioni americane). A differenza di altri noti pellerossa come Cavallo Pazzo o Nuvola Rossa, Black Elk, più che per le sue azioni sul campo di battaglia, è passato alla storia per le sue “visioni” descritte negli anni Trenta al poeta John Gneisenau Neihardt, autore del libro “Black Elk Speaks”, che dopo un'accoglienza tiepida divenne un best seller negli anni Settanta. Proprio le “visioni”, secondo Alce Nero, lo avrebbero indirizzato ad aiutare il suo popolo.

La conversione al cattolicesimo

Black Elk divenne cattolico da adulto, e i missionari che lo battezzarono nel giorno di San Nicola gli diedero “Nicholas” come nome da cristiano. Fin da prima della conversione si era distinto per la sua spiritualità, e da allora in poi continuò a farlo battezzando a sua volta centinaia di Sioux, insegnando il catechismo e celebrando messa. Condusse una vita umile fino alla sua morte, il 19 agosto 1950, all'interno della riserva indiana di Pine Ridge, nel South Dakota.

Comunità indiana divisa

L'annuncio del processo di beatificazione ha diviso la comunità indiana. Il “New Yorker”, in particolare, ha intervistato i discendenti dello sciamano che ancora vivono a Pine Ridge. Tra questi la bisnipote Charlotte, che si definisce pagana: “In famiglia girano storie che i missionari cercavano di battezzarlo, e lui correva a nascondersi sotto il letto”, ha raccontato. Per i Sioux più tradizionalisti, infatti, Black Elk avrebbe fatto concessioni solo esteriori alla “cultura dell'uomo bianco” ma dentro rimase fedele a se stesso.