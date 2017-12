Mosca, bus travolge passanti: almeno 4 morti

Elezioni Russia: no alla candidatura di Navalny, Sobchak inizia corsa

Fermata la corsa dell’oppositore di Putin. “Ineleggibile per problemi con la giustizia”, è la motivazione. È stato condannato a 5 anni per appropriazione indebita: sentenza che lui ha sempre descritto come politica. La Paris Hilton russa, invece, presenta i documenti