Perù, concesso “indulto umanitario” all’ex presidente Alberto Fujimori

All’ex presidente del Perù Alberto Fujimori è stato concesso “l’indulto umanitario”. Lo ha annunciato Pedro Pablo Kuczynski, attuale leader del Paese. Fujimori sta scontando in carcere una condanna a 25 anni per violazione dei diritti umani, corruzione e sostegno alle squadre della morte.

Figura divisiva

Kuczynski ha diffuso un comunicato in cui dice di aver deciso di liberare Fujimori per “ragioni umanitarie”. Il 79enne Fujimori, presidente del Perù dal 1990 al 2000, è una figura divisiva nel Paese. Alcuni peruviani lo apprezzano per avere sconfitto il movimento di guerriglia maoista Sendero Luminoso, mentre altri lo criticano per le violazioni dei diritti umani.

Il trasferimento in ospedale

Fujimori, dopo aver subito un abbassamento di pressione, sabato era stato trasferito dalla sua cella (in un carcere nella zona orientale di Lima) a una clinica ospedaliera. La legge peruviana stabilisce che una persona condannata per omicidio o rapimento non può ricevere la grazia presidenziale a meno che non sia malata terminale. Tre precedenti richieste di grazia di Fujimori, a partire dal 2013, erano state rigettate dopo che i medici avevano detto che l'ex presidente non era malato incurabile.

Le condizioni di salute

Nel settembre scorso Fujimori aveva comunicato sul suo account Twitter di soffrire di una forma di aritmia, a causa della quale era già stato ricoverato altre due volte nel corso dell'anno. Lunedì l’ex leader ha chiesto un perdono umanitario a causa delle sue condizioni di salute peggiorate. Il presidente peruviano Kuczynski aveva fatto sapere che, dopo aver consultato i medici, avrebbe preso una decisione entro la fine dell’anno. Decisione che ora è arrivata. Se Fujimori avesse dovuto scontare interamente la sua condanna, sarebbe uscito dal carcere a 93 anni.