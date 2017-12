Cabinovia bloccata in Francia, soccorsi 150 sciatori

Vigilia di paura per circa 150 sciatori in Francia, rimasti bloccati in una cabinovia in panne, presso la Val d'Isère, sulle Alpi. I passeggeri sono stati tratti in salvo grazie all'ausilio di due elicotteri e nessuno è rimasto ferito. L'operazione, favorita dalle condizioni meteo, si è svolta nell'arco di un paio d'ore fra le 15 e 30 e le 17 e 30, riferisce la Afp. “Arriveranno tutti in tempo per la festa della Vigilia”, ha dichiarato il direttore dell'ufficio del turismo della stazione sciistica di Chamrousse.

Il guasto



Tutto è iniziato alle ore 15, quando per un guasto di origini ancora sconosciute la struttura si è bloccata, lasciando tutte le 70 cabine sospese nel vuoto. Con l'impiego di due elicotteri della protezione civile e di sette soccorritori dell'alpe d'Huez e di Grenoble, l'operazione di soccorso si è svolta calando dall'elicottero un soccorritore su ciascuna cabina per poi permettere la discesa degli sciatori a terra tramite cavi e carrucole. L'infrastruttura è stata inaugurata nel 2009 e collega la stazione di Chamrousse, a 1.600 metri di quota, per raggiungerne 2.200; ha sostituito la funivia e due seggiovie di precedente costruzione.