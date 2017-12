Un razzo di SpaceX attraversa i cieli della California

Un oggetto luminoso ha solcato i cieli della California nella giornata del 22 dicembre: alla luce delle recenti dichiarazioni del Pentagono, qualcuno avrebbe potuto pensare che si trattasse di un Ufo, ma in realtà ad originare il suggestivo spettacolo è stato un razzo di SpaceX. L’operazione di lancio è stata immortalata in un video successivamente diffuso su Storyful.

Come un Ufo

Per l'ultima operazione del 2017, SpaceX ha riutilizzato un razzo a due stadi Falcon9 lanciato dallo Space Lunch Complex 4E, presso la Vandenberg Air Force Base in California. Al clamore suscitato sui social dall’avvistamento, sottolineato con il trending topic #aliens, Elon Musk ha risposto con una battuta su Twitter: “Ufo nucleare alieno dalla Corea del Nord”. Il razzo ha portato in orbita 10 satelliti che serviranno per completare la costellazione Iridium Next.

I successi di SpaceX

Si tratta del diciottesimo lancio effettuato nel 2017 da SpaceX, un record per la compagnia costituita nel 2002 da Elon Musk. Scopo del gruppo, è quello di ridurre i costi dell'accesso allo spazio e permettere la colonizzazione di Marte. Proprio recentemente, l'imprenditore ha spiegato di volere "lanciare" anche una delle sue auto Tesla nell'orbita del Pianeta Rosso.