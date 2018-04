Lady Gaga celebra i 10 anni di "Just Dance"

A dieci anni dall'uscita di "Just Dance" Lady Gaga ha deciso di celebrare insieme ai suoi fan la hit che segnò l’inizio della sua carriera. Il brano, pubblicato l’8 aprile 2008, ha venduto oltre 10 milioni di copie. Un capitolo importante nella carriera di Stefani Germanotta, che ha voluto ringraziare i suoi "Little Monsters" per l'affetto e la devozione con cui continuano a seguirla.

Il messaggio ai fan

"Non posso credere che siano passati dieci anni. È molto emozionante e sono grata a voi little monsters per avermi supportata in tutto questo tempo. Che ce ne possano essere ancora molti", ha scritto Lady Gaga su Twitter postando un video che raccoglie diverse sue esibizioni live, ma anche fan che cantano il brano e stralci di interviste. Poche ore dopo, l'artista ha pubblicato un secondo post di ringraziamenti, accennando alla sua situazione di salute attuale, che l'ha vista costretta ad annullare molte date del "Joanne Tour": "L'ultima decade è stata un'esplosione che non dimenticherò. Non vedo l'ora che arrivi la prossima. Se non hai ombre, vuol dire che non sei nella luce. Ho scritto 'balla, e andrà tutto bene' subito dopo uno dei periodi peggiori della mia vita. Era vero".



L'inizio del successo

"Just Dance" è il primo singolo di Lady Gaga, scelto per il lancio dell’album "Fame", da cui furono successivamente estratti anche "Poker face" e "Paparazzi". Il brano è stato scritto dalla stessa Gaga insieme a Akon e RedOne, e prodotto da quest'ultimo. Ha riscosso un ottimo successo nelle classifiche di vendita mondiali, imponendosi alla posizione numero uno in Australia, Canada, Irlanda e Regno Unito. Il brano è stato inoltre per quasi cinque mesi nella prestigiosa Billboard Hot 100. Al successo commerciale si aggiunge anche il riscontro della critica: "Just Dance" è stato infatti nominato nel 2009 ai Grammy Awards nella categoria miglior canzone dance, anche se il premio è poi andato ai Daft Punk con "Harder, Better, Faster, Stronger (Alive 2007)".