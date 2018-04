Norah Jones in concerto a Milano domenica 8 aprile

La voce di Norah Jones torna protagonista sulle scene italiane per due concerti: la musicista statunitense si esibirà l’8 aprile al Teatro Arcimboldi di Milano, e al Teatro Colosseo di Torino il 9 aprile.

I concerti

Nei due show a Milano e Torino, Norah Jones proporrà in scaletta brani dell'ultimo album ''Day Breaks'' e pezzi del suo repertorio più noti, come “I don’t know why” o “Come away with me”. Ad accompagnarla in scena, ci saranno Brian Blade alla batteria e Chris Thomas al basso. Quelli primaverili non saranno comunque gli unici due appuntamenti della cantautrice nel nostro Paese: la Jones tornerà in Italia la prossima estate con un concerto il 24 luglio al Tener-A-Mente Festival del Vittoriale di Gardone Riviera e il 26 luglio al Lucca Summer Festival.

La regina del pop-jazz

Norah Jones è apparsa sulla scena musicale nel 2002 con l'uscita dell'album "Come Away With Me", vincitore di ben cinque Grammy Awards. Da allora, la musicista ha venduto 47 milioni di dischi in tutto il mondo, e pubblicato una serie di lavori acclamati dalla critica come “Feels Like Home” (2004), “Not Too Late” (2007), “The Fall” (2009) e “Little Broken Hearts”(2012). A questi si aggiunge la raccolta “Featuring” del 2010, che l’ha vista collaborare con artisti molto diversi, come Willie Nelson, Outkast, Herbie Hancock e Foo Fighters. La pubblicazione di "Day Breaks" (2016) ha visto Norah Jones tornare al piano e alle sue radici jazz. Attiva anche al cinema, l'artista ha recitato in “Un bacio romantico” di Wong Kar-way accanto a Jude Law, e si è messa in gioco con piccoli cameo anche in “Due settimane per innamorarsi” e “Ted”.