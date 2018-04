"Tranquility Base Hotel & Casino", il nuovo album degli Arctic Monkeys

Gli Arctic Monkeys hanno finalmente annunciato la data di uscita del loro sesto album in studio, tra i più attesi del 2018. Si chiamerà "Tranquility Base Hotel & Casino" e uscirà l'11 maggio, ma è già pre-ordinabile sullo store online ufficiale della band. Intanto il gruppo ha lanciato i primi indizi sul loro ultimo lavoro con un teaser su YouTube.

Come ordinare il disco

Con un'introduzione degna di "2001: Odissea nello Spazio" di Stanley Kubrick, gli Arctic Monkeys annunciano ai fan il titolo del loro prossimo album e la sua data di uscita. Sullo store ufficiale l'album può essere pre-ordinato sia in versione cd con testi e foot booklet, sia in versione vinile. L'exclusive silver Lp contiene un booklet più ampio e comprende anche una card per il download dell'album in formato digitale. Insieme ai primi dettagli sul disco, è stata annunciata anche la tracklist: "Star Treatment", "One Point Perspective", "American Sports", "Tranquility Base Hotel & Casino", "Golden Trunks", "Four Out of Five", "The World's First Ever Monster Truck Front Flip", "Science Fiction", "She Looks Like Fun", "Batphone", "The Ultracheese".

Arctic Monkeys in tour

Gli Arctic Monkeys hanno anche annunciato le date del loro tour mondiale, che toccherà gli Stati Uniti e l'Europa. Il gruppo terrà alcuni concerti anche in Italia. Si esibiranno a Roma, con una doppia data già sold out all'Auditorium Parco della Musica, il 26 e 27 maggio. Poi faranno tappa Milano, al Mediolanum Forum di Assago, il prossimo 4 giugno. Anche questa data è già sold out.