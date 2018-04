Sfera Ebbasta tour 2018: tutti i concerti del re della trap

Sulla scia del successo mediatico e commerciale del suo ultimo album "Rockstar", Sfera Ebbasta è pronto a dare ufficialmente inizio, il 7 aprile, al suo tour. Sono 14 le tappre previste per la prima tranche, mentre la tournée estiva prenderà il via il prossimo 1° luglio.

Il tour

Lo "Sfera Ebbasta tour 2018" partirà dal Vox Club di Nonantola (Mo) il 7 Aprile per continuare per tutta la primavera. Dopo l’anteprima, il tour del rapper proseguirà a Senigallia (AN) il 14 Aprile, Firenze il 21 aprile, Modugno (BA) il 24 Aprile, Milano il 27, 28 e 29 Aprile, Ciampino 3 e 4 maggio, Bologna il 5 Maggio, Padova il 12 Maggio, Venaria (TO) il 18 e 19 Maggio e Napoli il 26 Maggio. Nel corso dei suoi show, Sfera Ebbasta proporrà dal vivo tutti i brani tratti del nuovo album d’inediti "RockStar", senza dimenticare inoltre i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio della sua carriera, come "Tran Tran", brano il cui video sfiora le 50 milioni di visualizzazioni sulla rete, e l’intramontabile "Ciny”, inno alle proprie origini che lo ha reso noto in tutto il Paese. Dal 1° luglio il rapper sarà poi impegnato con una serie di date estive del tour.

La carriera di Sfera Ebbasta

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova scena contemporanea, Sfera Ebbasta, è il fenomeno musicale del momento con oltre un milione e quattrocento mila follower solo su Instagram. Sono tre gli album da lui finora pubblicati: "XDVR" (2015) con Charlie Charles, "Sfera Ebbasta" (2016), certificato disco di platino, e "Rockstar" (2018), doppio disco di platino. Grazie al successo del suo ultimo lavoro, Sfera Ebbasta è divenuto anche il primo artista italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify. Il caso discografico di Sfera e il suo personale percorso sono stati anche al centro del progetto editoriale "Zero", prima autobiografia del rapper.