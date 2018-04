Big Little Lies 2, la prima foto con la new entry Meryl Streep

E’ arrivata la prima foto con Meryl Streep dal set di "Big Little Lies 2", acclamata serie HBO trasmessa in Italia da Sky Atlantic. A condividerlo è stata Nicole Kidman, che è anche protagonista dello scatto insieme alla grande attrice statunitense.

La new entry

"Primo giorno sul set con Meryl e i 'miei' carissimi ragazzi" ha scritto Nicole Kidman postando una foto che la ritrae in compagnia della Streep e dei due bambini che interpretano i suoi figli nella serie. Meryl Streep è la new entry più attesa della seconda stagione di "Big Little Lies", nella quale vestirà i panni di Louise Wright, madre del defunto marito della Kidman, il violento Perry. La donna arriverà a Monterey dopo la morte del figlio per stare vicina alla nuora e ai nipoti. Non si tratta della prima collaborazione per Meryl Streep e Nicole Kidman: le due dive avevano già recitato insieme in "The Hours", che permise all’attrice australiana di vincere il suo primo premio Oscar.

Big Little Lies

La seconda stagione di "Big Little Lies" sarà composta da sette episodi. Le riprese sono iniziate da alcune settimane ma per la messa in onda bisognerà attendere il 2019. Nei nuovi episodi dell'adattamento del libro di Liane Moriarty torneranno anche Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz, Adam Scott, James Tupper, Gordon Klein e Iain Armitage. La regia sarà affidata ad Andrea Arnold. La prima stagione della serie ha fatto incetta di premi nelle principali manifestazioni dedicate alle produzioni televisive, vincendo ben 5 Emmy awards e 4 Golden Globes.