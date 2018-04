Flash mob al fast food: la proposta di matrimonio di Marc Jacobs

Fiori d'arancio e torta a piani in vista per Marc Jacobs. Lo stilista ha chiesto al suo fidanzato e modello Charly "Char" DeFrancesco di sposarlo in un fast food di New York. E oltre alla particolarità della location, a rendere la proposta inusuale è stato il flash mob che l'ha preceduta: un balletto corale con gli avventori del locale sulle note di "Kiss" di Prince.

Proposta social

L'ex direttore artistico della maison di moda francese Louis Vuitton ha pubblicato su Instagram il video della proposta. Il tutto è successo a New York, in un fast food della catena Chipotle, specializzata in cibo messicano, dove la coppia era a cena per festeggiare il compleanno di DeFrancesco.

A un certo punto un gruppo di persone inizia a ballare sulle note di Kiss di Prince, per un flash mob organizzato dallo stesso Jacobs. Nel video pubblicato sui social si vede un divertito (e ignaro di tutto) DeFrancesco che filma la scena con il suo smartphone. Quando il balletto finisce, Marc Jacobs si inginocchia e chiede al suo fidanzato di sposarlo: DeFrancesco annuisce commosso e il video termina con l'abbraccio dei due. Nel postare il filmato, lo stilista ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato a questa strana proposta.

Matrimonio bis?

Per Marc Jacobs, però, potrebbe non essere la prima volta all'altare. Nel 2010 si sono a lungo rincorse le voci di un matrimonio in gran segreto sull'isola di St.Barts nei Caraibi fra lui e il modello Lorenzo Martone, confermate in un'intervista a "Butt" dallo stesso Martone. "Alla fine è stato un matrimonio intimo a casa di amici", aveva confessato il modello alla rivista, ribadendo però l'assenza di documenti che ufficializzassero l'unione. I due si sono poi lasciati alla fine dello stesso anno: "Ho visto i giornali stamattina. Non siamo più assieme da due mesi. Non vogliamo commentare. Scusate. Stiamo bene", scrisse su Twitter Martone.