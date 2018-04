Frances Bean Cobain pubblica la sua prima canzone su Instagram. Video

Nell'anniversario della morte di Kurt Cobain, sua figlia Frances Bean debutta con la sua prima canzone. La ragazza, che il prossimo agosto compirà 26 anni, ha pubblicato il video su Instagram, accompagnato da un lungo post in cui spiega le ragioni di questo debutto.

Il primo brano inedito

Frances Bean Cobain per la prima volta ha prodotto una canzone inedita che, come spiega nei commenti a uno dei suoi fan, è anche una sua composizione originale. Nelle risposte Frances Bean ha anche elencato alcuni versi del brano: "I think I saw you when I was small/ I think I found you/ A penny for your good thoughts/ I think I found you/Jesus hangs in your place on the cross/ All these hinges become unscrewed/ Heaven knows it was a cage on earth".

Le spiegazioni su Instagram

Il video è accompagnato da un post che dice: "A) ci sono molti momenti che possono diventare dei meme in questa clip B) sono super agitata perché non posso suonare la chitarra con le unghie lunghe, sono seduta nella mia stanza da sola cantando per me stessa C) non avere una televisione in casa è stata una gran decisione perché mi costringe a occupare il tempo con cose che alimentano il mio cervello e la mia anima invece che sprecare energie nel pensare di non pensare". Frances Bean è molto attiva su Instagram, dove ha iniziato a condividere la sua passione per la musica, eseguendo delle cover a cappella di "The Middle" di Jimmy Eat World e "Hallelujah" di Leonard Cohen.