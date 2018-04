"Stop me from falling", il nuovo video di Kylie Minogue

Kylie Minogue ha da poco condiviso il video di "Stop me from falling", il secondo singolo estratto dal suo ultimo album "Golden". Sia il brano che la clip che lo accompagna sono caratterizzati da una forte influenza country.

Il video

Il video di "Stop me from falling" è stato girato al Cafè de la Dance di Parigi, e vede l'artista australiana cantare e danzare con un perfetto look da cowgirl. Il filmato include anche alcuni estratti della sua performance all'interno del locale durante il suo ultimo tour europeo. Il testo racconta invece della nascita di un amore: “I don't know how, I don't know where/ But we're becoming more than friends/ Getting closer to the edge / Stop me from falling" recita il ritornello, ovvero "Non so come/ non so perché, ma stiamo diventando più che amici/ ci stiamo avvicinando al confine/ impediscimi di innamorarmi di te".

L'album "Golden"

"Stop me from falling" è il secondo singolo estratto dall'album "Golden", quattordicesimo disco della Minogue in uscita il prossimo 6 aprile. Come brano apripista era stato scelto "Dancing". In merito al suo prossimo lavoro, la cantante australiana ha spiegato di essere stata molto influenzata dall'atmosfera della città di Nashville, in cui ha registrato quattro brani: "Abbiamo preso la musica country e l'abbiamo trasportata nel mio mondo", ha dichiarato ad Entertainment Weekly. Al disco hanno collaborato anche due stelle del genere come Steve McEwan e Amy Wadge oltre al cantante Jack Savoretti.