Beyoncé, 11 ore di prove al giorno per il Coachella

Beyoncé ha deciso di non farsi trovare impreparata al prossimo Coachella Festival e sta seguendo una routine piuttosto impegnativa per regalare ai suoi fan uno show senza sbavature. Secondo il magazine specializzato Tmz, infatti, in vista del Festival che la vedrà tra gli headliner, Queen Bee sarebbe impegnata con ben 11 ore prove di ore al giorno in uno studio di Los Angeles.

I preparativi per lo show

"Beyoncé ha prenotato un famoso studio a Los Angeles solo per lei, i suoi ballerini e i suoi coreografi per preparare la performance" si legge sul magazine. Sarebbero presenti anche sette guardie di sicurezza per evitare che qualche intruso possa catturare frammenti del numero musicale. La cantante sembra decisa a rimediare con uno show indimenticabile al forfait dello scorso anno, quando era stata infatti annunciata tra gli headliner del Coachella 2017, ma si era vista costretta a cancellare la sua partecipazione a causa della gravidanza. Al suo posto si era poi esibita Lady Gaga.

Il Coachella Festival 2018

Il Coachella Valley Music and Arts Festival 2018 si svolgerà per due week end, dal 13 al 15 aprile e dal 20 al 22 aprile a Indio, in California. Headliner dell’evento, insieme a Beyoncé, saranno Eminem e The Weeknd. Sul palco sono attesi anche David Byrne, A Perfect Circle, St. Vincent, Fleet Foxes, Jamiroquai, The War on Drugs. the Man, Chic con Nile Rodgers, Soulwax, Angel Olsen, Kamasi Washington, Greta Van Fleet e moltissimi altri. Nonostante la legalizzazione della droga leggera in California, gli organizzatori del Festival hanno deciso di vietarne l'uso ai partecipanti.