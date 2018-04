Liam Gallagher, due nuovi concerti in Italia in autunno

Dopo i sold out di febbraio e la prossima partecipazione ad "I-Days" il 21 giugno, Liam Gallagher tornerà in Italia per due show anche il prossimo autunno. L’ex Oasis si esibirà infatti il 15 novembre a Conegliano (Treviso) e il 16 novembre a Roma.

Le nuove date

Nella scaletta delle performance di novembre sono previsti non solo i brani dell'ultimo album di Gallagher, “As you were”, ma anche i classici portati al successo con gli Oasis, come “Wonderwall” e “Supersonic”. I biglietti per i concerti del 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano e del giorno seguente al Palalottomatica di Roma saranno disponibili dalle 10 di mercoledì 4 aprile tramite la prevendita #MyLiveNation, e dalle 10 di venerdì 6 aprile su Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati.

La carriera solista

I due nuovi show si inseriscono nel tour solista di Liam Gallagher, nato per promuovere l'album “As you were”, il primo registrato senza il fratello Noel. Il disco, pubblicato lo scorso 6 ottobre, ha debuttato in vetta alle classifiche discografiche del Regno Unito: è stato registrato in diverse location, e ha visto la collaborazione di artisti come Greg Kurstin, tastierista dei Foo Fighters. "Non ho voluto reinventare nulla o lanciarmi in viaggi ipergalattici. È lo stesso suono di Cold Turkey di Lennon, degli Stones, dei classici. Ma fatti a mio modo, ora", ha dichiarato in merito al lavoro Liam Gallagher .